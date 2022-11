Les Etats-Unis interdisent officiellement les équipements télécoms chinois￼￼

Une demi-douzaine d’entreprises chinoises des télécoms bannies des Etats-Unis. Soupçonnés de faire peser une menace sur la sécurité nationale, les équipementiers et fournisseurs de services visés, vendredi 25 novembre, par un décret de la Commission fédérale des communications (FCC) se voient interdire la vente de tout nouveau produit sur le sol américain.

Aucune autorisation de mise sur le marché ne sera désormais délivrée aux firmes concernées, parmi lesquelles Huawei et ZTE, déjà soumises par le passé à des règles équivalentes, ainsi que Dahua et Hikvision, qui fournissent des équipements de vidéosurveillance, et Hytera, spécialisée dans les équipements radio. Les produits déjà autorisés par le régulateur américain des télécoms continueront cependant de l’être.