Les États-Unis ne s’attendent pas à ce que la Russie ne gagne beaucoup de terrain cette année

Alors que le conflit entre les deux pays voisins dure depuis plus d’un an maintenant, un officiel haut placé au Pentagone a admis qu’il ne voyait pas la Russie gagner beaucoup de terrain cette année.

Colin Kahl a déclaré : « Vous pourriez voir de petites portions de territoire changer de mains dans les semaines et les mois à venir. Je ne vois rien qui puisse suggérer que les Russes soient en état de balayer l’Ukraine et réaliser des gains territoriaux significatifs d’ici un an ou deux. »

Concernant l’envoi possible d’avions de combat, il a répondu : « C’est une priorité pour les Ukrainiens, mais ce n’est pas l’une de leurs trois premières priorités. »

Sur le champ de bataille, les combats font rage dans la ville de Bakhmout où les Russes ont regagné un peu de terrain.

Volodymyr Zelensky a lui récemment admis que la situation empirait du côté de la ville proche de la frontière russe.