Les étudiants en droit en Grève

Les étudiants en droit ont observé vendredi une grève dans les différentes facultés de droit, pour revendiquer l’organisation périodique des concours, et l’augmentation du taux de recrutement. Selon Assala Azouzi, membre du bureau exécutif de l’union générale des étudiants de Tunisie (UGET), le taux de participation à cette grève est estimé à 100pc dans les différentes facultés de droit. Elle précisé dans une déclaration à la TAP que ce mouvement a été observé en réaction à l’absence d’une décision de l’autorité de tutelle à savoir, les ministères de l’enseignement supérieur et de la justice. L’UGET a lancé l’année dernière une série de mouvement afin d’appeler à organiser régulièrement des concours, a précisé la même source. Elle a rappelé à titre d’exemple que le dernier concours pour admission à l’institut supérieur de la profession d’avocat n’a enregistré la réussite que de 150 candidats sur un total de plus de 1000 qui se sont présentés à ce concours.

