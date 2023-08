Les Européennes perdent le marché tunisien, désormais à 61,72 % asiatique

On l’avait déjà dit et on le remarque de plus en plus, le marché de l’automobile en Tunisie balance clairement vers l’Est, et les grandes marques européennes perdent chaque jour un peu plus pied sur ce marché où les Sud-Coréennes explosent leurs ventes, et les Chinoises sont sur les rangs.

En effet, selon les dernières statistiques de l’agence de transport terrestre (A3T), ce marché commercialise au moins 55 marques de véhicules, entre voitures particulières et utilitaires. Plus de la moitié (26) sont originaires des pays de l’Est asiatique. Et sur les 27.490 véhicules immatriculés en TN, 16.967 étaient construits dans des pays de l’Est asiatique, ce qui représente jusque-là une PdM (Part de Marché) de plus de 61,72 % pour les véhicules asiatiques.

Rien que pour les voitures particulières, et jusqu’à fin juin 2023 (20.567 immatriculations), la Sud-coréenne Hyundai détenait seule 19 % du marché, et sa sœur Kia 12 %, l’indienne Mahindra 5 %, la Japonaise Toyota 11 %, la Chinoise MG 4 % et la Chinoise aussi Haval 3 %. Au total, ces 6 marques asiatiques détiennent désormais 54 % du marché des voitures particulières en Tunisie, plus que la moitié du marché

Pour les voitures dites « populaires » en Tunisie, elles sont 8 marques asiatiques à faire figure de leader du marché tunisien, avec 1.830 unités vendues sur un marché où seules deux françaises arrivaient à suivre le rythme à fin juin 2023.

Par concessionnaire, les PdM sont certes plus importants, AHM (Groupes Driss, Miladi et Sellami) qui est le concessionnaire de Hyundai et de Genesis du même groupe Sud-coréen, reste à la 1ère place et accapare 13,92 % du marché de l’automobile en Tunisie. Juste derrière, il y a Ennakl du groupe d’Amen Bank qui, malgré ses 5 marques de voitures, ne contrôle que 10,76 % du marché. Concessionnaire d’Eropéennes, lui aussi, Stafim accumule 4 marques de véhicules, mais ne cumule que 10,44 % du marché. Derrière, et malgré son unique Brend Kia, City-Cars a une PdM de 9,21 %.

Sans s’étaler sur les PdM de chaque concessionnaires, force est de constater que malgré des quotas d’importation plus importants du fait de la multiplicité des cartes dans une même concession, les Européennes n’arrivent toujours pas à creuser la différence avec les Asiatiques, qui gagnent du terrain chaque jour un peu plus.

Selon les connaisseurs, cela pourrait être dû à la crise européenne qui a ralenti la cadence de production de véhicules, sur un marché qui, s’il ne sature pas, connaît d’énormes difficultés à s’approvisionner en pièces électroniques dont le marché est contrôlé par l’Asie. Et de fait, les importateurs tunisiens d’Européennes, connaissent des difficultés d’approvisionnement auprès des constructeurs européens, et cela impacte leurs immatriculations. Pas moins de 18 marques de voitures enregistraient, en juin 2023, des baisses d’immatriculations, comme Opel, Misubishi, MG, Haval et même Volkswagen (-74,814 % en glissement semestriel).

Mais il est un fait indéniable que les constructeurs automobiles asiatiques ont fait beacoup évoluer la qualité, technique et esthétique, de leurs produits, tout en réussissant à maîtriser leurs coûts, ce qui a fait qu’une partie de la clientèle des Européennes s’était rapidement repositionnée sur les Asiatiques, même si elles ne sont pas d’égale qualité d’une marque à l’autre. Et lorsque Toyota augmentait en juin 2023 ses ventes de 27,75 %, Cherry baissait de 67,1 %. Faisant ses preuves, Mahindra du groupe Zouari à Sousse, augmentait ses ventes de 19,22 %, alors que les ventes de Peugeot baissaient de 44,22 % en juin dernier.

Et ce qui nous semble sûr dans tout cela, c’est que le marché tunisien de l’automobile est en voie de chambardement, dans un pays où la hausse du coût de la vie pour tous, laisse des traces. Porshe par exemple, n’a vendu que 25 unités en 6 mois, tout comme Land Rover. Fiat s’en tire avec 593 voitures en 6 mois (en hausse de 55,24 %), mieux qu’Audi et BMW confondus (447 unités en 6 mois).