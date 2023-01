Les experts du GAFI ce lundi au Maroc

Les experts du Groupe d’action financière (GAFI) sont attendus à partir de ce lundi 16 janvier au Maroc dans le cadre d’une visite de travail de quatre jours. Visite dont l’objectif est de «s’informer des réalisations les plus importantes du Royaume en matière de mise en œuvre des axes du plan d’action convenu avec le groupe sur le terrain, et ce dans la perspective de sortir dans les meilleurs délais du processus de suivi renforcé», a souligné le président de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF).

Cette visite est attendue depuis plusieurs mois, suite à la réunion plénière du Groupe d’action financière (GAFI) ayant eu lieu à Paris en octobre 2022. Réunion qui avait constitué l’occasion de délibérer au sujet du processus de suivi renforcé auquel le Royaume du Maroc est soumis et d’évaluer l’achèvement dans le délai imparti des axes du plan d’action convenu entre le Maroc et le GAFI. Après cette réunion, le GAFI avait décidé, à l’unanimité, de désigner un groupe d’experts pour effectuer une visite sur place au Maroc visant à s’enquérir du niveau de mise en œuvre des axes du plan d’action portant sur la mise à niveau du cadre législatif et réglementaire ainsi que le renforcement de l’efficacité du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est à souligner que cette décision d’effectuer une visite sur place est considérée comme une étape positive pour la sortie du Maroc du processus de suivi renforcé, dans la mesure où elle confirme la concrétisation de la mise en œuvre des axes du plan d’action. Car, selon les procédures adoptées par le GAFI, cette décision reflète sa conviction que le pays soumis au processus de suivi a réalisé l’ensemble des axes contenus dans le plan d’action.