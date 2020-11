Les femmes tunisiennes à la conquête de l’ Afrique

Elles s appelleent Samira , Nadia , Khadija , Imen ou Amira , elles sont cadres supérieures, consultantes , chefs d’entreprises, ingénieures ou expertes, elles investissent l’Afrique. Après avoir être le réservoir et le marché des hommes d’affaires et des experts, les cadres tunisiennes partent à la conquête du marché africain, soit en tant que consultante ou expertes, ou même en tant que investisseurs , en y installant des structures commerciales et techniques.

- Publicité-

Rien qu’au Bénin, ce sont 2 femmes expertes qui ont démarré des structures africaines, l’une dans le digital et l’autre dans le consulting. A côté d’elles, d’autres expertes pilotent soit des projets, soit font du conseil stratégique auprès des ministères et des agences gouvernementales .

Ce n’est pas étrange aux descendantes d’Elyssa fondatrice de Carthage, Salomboo princesse Carthaginoise, ou Maroua la Kairounaise marraine du contrat matrimonial kairouanais consacrant la monogamie, ou encore Taouhida Ben Cheikh première femme médecin en Tunisie.

Courageuses , meritantes, laissant parfois enfants et maris en Tunisie, elle tentent leurs chances, tracent leurs routes et réalisent leurs rêves. En effet, au moment où les hommes se terrent en Tunisie, refusent de voyager en Afrique et ont peur du Covid, plusieurs femmes cadres femmes d’affaires bravent le danger et investissant le continent à la recherche d’opportunités et de projets.