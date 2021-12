Les JTC2021 rendent hommage à la Troupe de la ville de Tunis: consécration pour l’Histoire et le parcours

Les Journées théâtrales de Carthage (JTC) sont au rendez-vous pour retrouver leur public et leurs invités, insufflant de nouveau la vie aux salles de spectacles après une absence forcée, imposée par la situation sanitaire. Et parce que les JTC sont aussi synonyme de reconnaissance envers ceux qui ont fait du théâtre ce qu’il est aujourd’hui, le comité directeur a rendu dans un geste de consécration pour l’histoire et le parcours, un hommage à la troupe de théâtre de la ville de Tunis.

- Publicité-

Pionnière en matière de militantisme, cette Troupe a marqué l’histoire du théâtre tunisien en s’imposant comme une référence de la vie artistique et culturelle. La Troupe de théâtre de la ville de Tunis a été officiellement fondée suite à un décret municipal rédigé le 25 janvier 1955.

La Troupe de théâtre de la Ville de Tunis a été dirigée par divers créateurs du quatrième art qui firent École en Tunisie et dans le monde arabe : Mohamed Abdelaziz Aguerbi, Ali Ben Ayed, Mohsen Ben Abdallah, Béchir Drissi, Abdelmajid Lakhal, Abdelaziz Meherzi, Mohamed Kouka et Mouna Noureddine, ayant dirigé la troupe de la ville de Tunis depuis 2002 -une première depuis la création de cette compagnie-, une institution théâtrale dont le rayonnement est aussi bien arabe qu’international. La Troupe Théâtrale de la Ville de Tunis a compté dans ses équipes successives des collaborateurs aux parcours variés : des auteurs dramatiques, des metteurs en scène, des comédiens (danseurs), des musiciens, des techniciens, etc.

La Compagnie puise cette grande générosité créative dans sa prestigieuse histoire et bénéficie, aujourd’hui, de l’énergie d’un jeune collectif qui porte le flambeau des grands noms qui marquèrent cette institution.