Les notes de Tunis Re confirmées avec perspective stable

L’agence de notation spécialisée dans les assurances AM Best a confirmé la note de solidité financière B+ (bon) et la note de crédit émetteur à long terme « bbb- » de la Société Tunisienne de Réassurance (Tunis Re). La perspective de ces notations de crédit (ratings) est stable.

Les notes reflètent la solidité du bilan de Tunis Re, que AM Best qualifie de très solide, ainsi que les performances opérationnelles adéquates de la société, son profil d’activité limité et sa gestion appropriée du risque d’entreprise (ERM).

La solidité du bilan de Tunis Re est soutenue par la capitalisation ajustée au risque, qui était au plus haut niveau à la fin de 2019, telle que mesurée par le ratio d’adéquation des fonds propres (BCAR) de Best. L’agence s’attend à ce que la capitalisation ajustée au risque de la société reste au plus haut niveau à moyen terme, soutenue par une bonne génération organique de capital malgré la politique de dividende relativement onéreuse de la société. L’évaluation de la solidité du bilan de Tunis Re bénéficie également d’une bonne flexibilité financière et d’un portefeuille d’investissement très liquide. Toutefois, avec environ 95 % des actifs investis au niveau national, le réassureur est fortement exposé aux niveaux élevés de risques économiques, politiques et financiers liés au système tunisien. La dépendance de la société vis-à-vis de la rétrocession a augmenté en 2019, suite à une modification du programme de rétrocession visant à accroître la protection contre les pertes par attrition.

Tunis Re a un historique de performances opérationnelles adéquates, avec un rendement moyen pondéré des capitaux propres sur cinq ans (2015-2019) de 7,8 %. Les bénéfices sur cette période ont été soutenus par des revenus d’investissement solides, tandis que le compte technique a connu un niveau de volatilité, générant un ratio combiné moyen pondéré (2015-2019) de 101,6% (tel que calculé par AM Best). Après une performance plus faible en 2018 (ratio combiné de 113,2 %), le résultat technique de l’assurance non-vie de la société s’est amélioré en 2019, en raison d’une diminution des sinistres liés aux catastrophes naturelles et d’une fréquence plus faible des pertes, soutenue par les modifications du programme de rétrocession. AM Best s’attend à ce que les perspectives de rentabilité technique bénéficient des récentes mesures correctives prises par la direction de Tunis Re, qui comprennent la sortie de certaines lignes d’activité sinistres.

L’évaluation du profil entreprise de Tunis Re tient compte de sa position de leader en Tunisie, où elle bénéficie d’une part de marché d’environ 20 % (mesurée par la prime cédée), et de sa diversification croissante sur les marchés régionaux. Au cours des deux dernières années, les primes générées en dehors de la Tunisie ont représenté plus de la moitié de l’activité totale de la société. Néanmoins, malgré une bonne croissance au cours des cinq dernières années, avec moins de 60 millions de dollars de primes brutes émises, les activités de Tunis Re restent limitées à l’échelle mondiale et sa capacité à développer son portefeuille de manière rentable peut être entravée par les pressions concurrentielles au niveau national et international.

AM Best prend note des récentes mesures prises pour renforcer le cadre de gouvernance d’entreprise de la société, qui comprennent une représentation accrue de membres du conseil d’administration plus indépendants et la séparation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général en 2020.