Les obligations tunisiennes plongent après les déclarations de Saïed sur les « diktats « du FMI

Les obligations tunisiennes ont plongé le plus au monde après que le président de la République , Kais Saïed, a déclaré , ce jeudi, qu’il rejetterait un plan de sauvetage du Fonds monétaire international, ajoutant à l’inquiétude que le pays à court d’argent se dirige vers un défaut de paiement, rapporte Bloomberg. Les obligations tunisiennes en dollars arrivant à échéance en 2025 ont chuté de 4,1 cents pour atteindre 51,38 cents le dollar, jeudi, soit le niveau le plus bas jamais enregistré. La dette tunisienne est considérée comme « en difficulté » depuis 2021, ce qui signifie qu’elle est supérieure d’au moins 10 points de pourcentage aux bons du Trésor américain de même échéance. Les obligations du pays en euros et en yens ont également chuté, explique la même source.

La dernière déclaration de Saïed est la plus explicite et la plus claire à ce jour sur sa position concernant le plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars pour lequel la Tunisie et le FMI ont conclu un accord au niveau des experts (SLA) services en octobre. L’accord doit encore être soumis à l’approbation du Conseil d’administration de l’institution de Bretton Woods. « En ce qui concerne le FMI, les diktats qui viennent de l’étranger et qui ne font qu’aggraver l’appauvrissement sont rejetés », a déclaré Saïed jeudi en réponse à une question sur sa volonté de signer l’accord. Interrogé sur l’alternative à un renflouement par le FMI, il a répété deux fois :

« L’alternative est que nous devons compter sur nous-mêmes ». Saïed a cité les émeutes du pain qui ont éclaté en Tunisie il y a 40 ans après que les autorités ont ajusté les subventions alimentaires dans le cadre d’un précédent accord avec le FMI. « Ils veulent que nous écoutions leur discours », a-t-il déclaré. « Nous n’écouterons personne d’autre que Dieu et la voix du peuple ».