Les propriétaires de cafés lancent un appel pour sauver les emplois

La Chambre syndicale des propriétaires de cafés a réitéré son appel, lundi, à retarder l’heure de fermeture des cafés, à celle du début du couvre-feu, (20h en cours de semaine et 19h, le samedi et le dimanche) à l’instar des autres activités économiques, tout en respectant les taux d’occupation convenus et les protocoles sanitaires.

Lors d’une réunion tenue lundi, au siège de l’UTICA, avec les représentants du bureau exécutif de la centrale patronale, elle a demandé le report des échéances de paiement de leurs factures et l’instauration d’une indemnisation relative aux pertes supportées par les propriétaires de cafés, en se référant aux chiffres d’affaires de l’année dernière.

Les représentants du secteur des cafés qui figure parmi les secteurs les plus touchés par la pandémie ont aussi, revendiqué la mise en place de facilités pour les professionnels pour bénéficier de crédits bancaires avec la garantie de l’Etat.

Ils ont, par ailleurs, souligné l’importance d’une réaction positive du gouvernement envers leurs revendications pour sauver les milliers de sources de revenus et d’emplois menacés par les répercussions de la pandémie.

- Publicité-