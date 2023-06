Les récentes pluies ont été bénéfiques pour la production agricole

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati a déclaré, vendredi, que les dernières pluies ont été bénéfiques pour la production agricole.Donnant le coup d’envoi à Bizerte, à la campagne de la moisson, le ministre a souligné l’importance de diversifier les cultures afin de faire face au changement climatique et améliorer la productivité.Il a également, fait savoir que les efforts sont déployés afin de renforcer la filière des grandes cultures, à travers la mise en place de mesures telles que la mise à profit de la recherche scientifique au service de cette filière.Se rendant au centre de collecte de céréales à Menzel Bourguiba, le ministre a mis l’accent sur l’impératif de réhabiliter le matériel servant à la moisson, afin de réduire les pertes post-récolte.Les superficies emblavées s’élèvent à 99 mille hectares, selon les données du commissariat régional de l’agriculture. Ces superficies concernent 81 mille hectares de blé dur, 6000 hectares de blé tendre, 10 mille hectares d’orge et 2000 hectares de triticale. La production céréalière devrait avoisiner les 1,5 million de quintaux.

