Les redevances de la concession de TAV Tunisie revues à la baisse

TAV Tunisie et le gouvernement tunisien ont signé un amendement à la convention de concession régissant l’exploitation des aéroports de Monastir et Enfidha. L’amendement réduit les redevances de concession passées et présentes de TAV Tunisie et restructure les redevances de concession historiques à payer et le futur barème de calcul des redevances de concession.

Les redevances de concession historiques dues à l’autorité tunisienne seront payées à hauteur de 1,2 million d’euros par an jusqu’en 2047. La taxe internationale de pax est passée de 9 EUR à 13 EUR en novembre 2019.