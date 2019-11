Les rencontres 2019 franco-tunisiennes des céréales se tiendront, le 21 novembre à Tunis, avec la participation attendue de près 150 professionnels, selon France Export Céréales, organisateur de ce rendez-vous annuel.

Ces rencontres sont organisées alors que la récolte des céréales en Tunisie a atteint au cours de la saison 2018/2019, près de 24 millions de quintaux contre 14,1 millions de quintaux la saison dernière (2017/2018); mais, le pays demeure, un importateur structurel de céréales et ses besoins pour la campagne 2019-2020, s’élèvent à 1,2Mt (millions de tonnes) de blé meunier, et 0,Mt d’orge, affirme l’établissement français.

La France compte fournir à la Tunisie 35% des ses besoins en blé meunier et 50% de ses besoins en l’orge, d’après la même source.

En 2019, la France a eu la deuxième meilleure récolte de blé meunier de son histoire avec une récolte forte de 39,7 millions de tonnes (Mt) de blé meunier, 1,5 Mt de blé dur et 13,4 Mt d’orge.

Cependant, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques Samir Taïeb avait déclaré, le 8 octobre, que la récolte céréalière, au titre de la saison 2018/2019, permettra de réduire les importations des denrées alimentaires et d’économiser près de 350 millions de dinars dont 100 MD, vers la fin de 2019.

La Tunisie a importé jusqu’à fin octobre 2019 près de 514 mille tonnes de blé dur (442 MD), 462 mille tonnes d’orge (322 MD), 1081 mille tonnes de blé tendre (734MD), et 441 mille tonnes de sucre (419 MD).