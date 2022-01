Les risques pour la Tunisie, selon le Global Risks Report de 2022

Le « Global Risks Report 2022” , est un rapport annuel du « World Economic Forum » qui analyse les risques de fractures sociétales, qui se manifestent par des risques persistants et émergents pour la santé humaine, la hausse du chômage, l’élargissement des fractures numériques, la désillusion des jeunes et la fragmentation géopolitique. Les entreprises risquent alors un bouleversement désordonné qui peut exclure de grandes cohortes de travailleurs et d’entreprises des marchés du futur. La dégradation de l’environnement – toujours une menace existentielle pour l’humanité – risque de se croiser avec des fractures sociétales pour entraîner de graves conséquences. Dans sa 17ème Edition, et pour la Tunisie, le GRP a identifié cinq risques.

D’abord, « l’effondrement de l’État » dans un pays où une des plus importantes institution est gelée. « Crises de la dette » dans une économie qui vit au rythme des injections d’aides financières étrangères et où le PIB n’excède pas les 0,3 % (Chiffre du 3ème trimestre 2021). « Crise de l’emploi et des moyens de subsistance » avec un chômage à 18,4 % et une inflation à 6,6 %. « Stagnation économique prolongée » avec un PIB qui décollait à peine du zéro en 2019, entrait carrément en récession en 2020 pour se rattrapait à 0,3 % au 3ème trimestre de l’année 2021. Et enfin, toujours selon le GRP, « prolifération des activités économiques illicites » avec une économie parallèle déjà estimée à plus de 40 % du PIB.