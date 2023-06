Les salons « Plastic Expo » et « Pack print Tunisia « , du 13 au 16 juin 2023 au parc des expositions du Kram

Le Salon International du Plastique » Plastic Expo « , se tiendra du 13 au 16 juin 2023, au Parc des Expositions du Kram.

Il s’agit d’un évènement biennal organisé par la Société des Foires Internationales de Tunis, en collaboration avec la Fédération Nationale de la Chimie et la Chambre Syndicale Nationale des Transformateurs de Plastique, selon le site web du salon » Plastic Expo « .

Il vise à offrir aux industriels du secteur venant des pays arabes, des opportunités d’exportation des matières premières et des produits semi-finis et finis, et à favoriser l’établissement de contrats de partenariat avec les opérateurs présents au salon pour la fabrication de composants, accessoires et produits finis.

Pour les opérateurs européens , « Plastic Expo » constitue un espace privilégié pour nouer des relations de partenariat, prospecter de nouveaux marchés et faire connaitre leurs matériels et équipements dans le secteur du plastique.

Le Salon International du Plastique affichera une offre exhaustive des technologies et process Industriels. Il s’agit, également, d’une rencontre qui rassemble les matières premières, machines, équipements, outillages, transformation, finition, bureaux d’études et services.

En parallèle au Plastic Expo, se tiendra le Salon International de l’Emballage et de l’Imprimerie » Pack Print Tunisia « .

Organisé par la Société des Foires Internationales de Tunis en collaboration avec la Fédération Nationale du Papier relevant de l’UTICA et le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (Packtec), ce salon biennal est considéré comme un événement de référence sur le plan africain.

» Pack Print Tunisia » offre l’opportunité aux opérateurs concernés pour présenter les potentialités, la production et l’évolution actuelle du secteur de l’emballage, de l’imprimerie, de la papeterie et des arts graphiques en Tunisie.

Plus de 5000 visiteurs professionnels tunisiens et étrangers seront attendus à ces deux salons.

Des workshops sur les innovations technologiques dans le domaine du Plastique Technique et sur le packaging, seront organisés en parallèle de ces deux salons.