Les transporteurs dénoncent le non respect des engagements pris par les autorités

Des représentants des 25 métiers couvrant les secteurs du transport terrestre, aérien, maritime et touristique et de la logistique relevant de l’UTICA ont exprimé leur déception du non respect des engagements pris le ministère du Transport et des conventions conclues entres les deux parties dont la dernière remonte au 2 novembre 2021, a indiqué l’UTICA mardi, dans un communiqué

Ils ont annoncé leur intention d’organiser une réunion rassemblant toutes les structures syndicales dans tous les gouvernorats en vue d’adopter des décisions garantissant l’adaptation à la situation difficile du secteur.

Cette annonce vient à la suite de la réunion du bureau exécutif de la Fédération Nationale du transport relevant de l’UTICA tenue les 20 et 21 janvier 2022, à Tunis, en présence des présidents des chambres nationales.

Les participants à cette réunion ont examiné plusieurs dossiers notamment, ceux relatifs à l’encadrement du secteur et la complexité des situations financières et sociales des entreprises et des différents intervenants, selon la même source.