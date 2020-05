Les trois présidents en conclave demain mercredi

Le palais de Carthage abritera demain mercredi une réunion tripartite groupant le président de la République, Kais Saied, celui de l’ARP, Rached Ghannouchi, et le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, apprend Mosaïque fm, qui précise que cette rencontre aura lieu lors de l’iftar

Il s’agirait de surmonter les difficultés entachant les relations entre Carthage et le Bardo sur fond de déclarations faites çà et là et de « mouvements » diplomatiques. Également à l’ordre du jour de ce conclave les rapports entre le Parlement et la Primature, plus particulièrement l’attachement à la coalition gouvernementale actuelle et son élargissement, outre le manque de cohésion de cette coalition aux niveaux parlementaire et médiatique, précise la même source.