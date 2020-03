Les Tunisiens bloqués dans ces pays appelés à contacter les bureaux de Tunisair

Les ambassades de Tunisie à Berlin et à Londres ont appelé tous les ressortissants tunisiens non résidants, bloqués en Allemagne et au Royaume-Uni en raison de la fermeture de l’espace aérien tunisien en prévention contre la propagation du Coronavirus, de contacter les bureaux de la compagnie aérienne Tunisair, afin de sécuriser leur retour au pays, a indiqué l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) sur sa page Facebook officielle.

L’OTE a également informé que le transporteur national mettra deux avions à la disposition des Tunisiens souhaitant retourner au pays, à partir de l’aéroport de Francfort en Allemagne, appelant les Tunisiens dont les vols sont programmés au cours des prochains jours, à communiquer avec les bureaux de Tunisair pour examiner la possibilité d’avancer les dates de leur retour, en prévision de tout imprévu pouvant survenir.

De son coté, l’ambassade de Tunisie à Londres a indiqué dans un communiqué que les ressortissants tunisiens bloqués au Royaume-Unis et en Irlande, sont appelés à contacter les services de Tunisair dans ces pays pour leur évacuation vers la Tunisie.

Par ailleurs, le Consulat tunisien à Rome, a annoncé une série de mesures exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, appelant les Tunisiens résidant en Italie à envoyer les demandes relatives à la traduction et à l’attribution des diplômes, par voie postale, avec l’obligation de fournir tous les documents nécessaires, outre les frais consulaires et une enveloppe timbrée portant l’adresse de la personne concernée.