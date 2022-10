Les Tunisiens s’entichent des voitures hybrides. Toyota n’en demande pas mieux !

La société japonaise « Toyota » propose en Tunisie une variété de voitures qui conviennent à toutes les catégories, ce qui lui a permis de se hisser aux premières loges en en termes de chiffres de vente sur le marché local, et elle y a également ajouté le podium des voitures hybrides.

Le PDG de Toyota Tunisie, Moez Belkhiriya, a confirmé dans une interview à « African Manager » que la marque japonaise a réussi à s’imposer sur le marché tunisien, malgré le fait qu’elle soit soumise au système de quotas en vigueur dans le pays pratiqué par le ministère du Commerce à l’égard de tous les équipementiers automobiles.

De nouveaux investissements pour Toyota

Belkhiriya a parlé de l’existence d’un intérêt sérieux de la part de la maison mère « Toyota Tsusho du Japon » à investir en Tunisie, notant que ce qui a été annoncé par le constructeur nippon à l’occasion de la « TICAD » est le signe positif d’entrer dans le marché de l’industrie automobile locale.

C’est eu égard à l’infrastructure industrielle de pointe de la Tunisie dans le domaine des composants automobiles, en plus de la main-d’œuvre compétente que Toyota a choisi d’étendre ses activités à la fabrication de voitures, en particulier, celles hybrides et amies de la nature, selon le responsable.

Il a souligné que l’Etat est le seul responsable de la mise en œuvre de cet important projet au moyen de décisions qui peuvent encourager des investissements étrangers, à l’instar des facilités fiscales pour ces entreprises internationales.

En ce qui concerne les ventes du marché local, Moez Belkhairiya a prévu que Toyota devrait occuper la troisième place des ventes d’ici la fin de cette année, grâce à la diversité de ses produits et à ses prix avantageux s.

Il a, également, souligné que sa marque est populaire auprès du consommateur tunisien, car elle aurait obtenu la plus grande part des ventes, si l’État n’avait pas mis en place le système de quotas.

Voitures hybrides

D’autre part, Moez Belkhiriya a estimé que cette année est exceptionnelle en termes de demande tunisienne sur les voitures hybrides, expliquant qu’il existe une forte demande pour celles-ci sur le marché local.

Il n’en a pas moins indiqué que malgré la forte demande du client tunisien sur la voiture hybride, son niveau de production est considéré comme faible en raison de la fluctuation du marché mondial en raison du manque des puces automobiles et des semi-conducteurs.

Il a précisé que la marque va vendre environ 300 voitures hybrides en Tunisie des modèles « Toyota RAV4 » ou « Toyota Cross », à la fin de cette année.

Il a souligné que le client tunisien est devenu habitué de ce type de voiture en termes de rationalisation de la consommation de carburant, en plus des avantages fiscaux dont ce type de voiture bénéficie dans la loi de finances de 2022, qui prévoyait une participation de 50 % de réduction du taux de la taxe sur la consommation sur les véhicules équipés d’un thermocouple et d’un moteur électrique (voitures de tourisme, utilitaires et voitures jumelées) au lieu de 30 %.

En effet, le nom de ce type de voiture « hybride » est dû à sa combinaison de deux systèmes dans une seule voiture, à savoir le système de voiture électrique et le système de voiture à carburant, où le « démarreur intégré » fonctionne avec le moteur afin de réduire la consommation de carburant, en particulier dans la conduite en ville et en cas de congestion.

Cela aide également cette voiture à mieux contrôler la puissance car le générateur de démarrage intégré stimule le moteur à combustion pour charger le moteur à carburant.

L’un des avantages des voitures hybrides est que si leur vitesse ne dépasse pas 60 km/h (généralement au centre-ville), elles utilisent le moteur électrique, qui se recharge automatiquement grâce à une « batterie » chargée par le moteur à essence.

Nouveaux modèles de voitures hybrides

Belkhiriya a révélé que la société continue d’étendre son réseau de produits et de modèles de voitures hybrides qui seront introduits au cours de l’année 2023, indiquant que la marque va cibler les propriétaires de voitures de taxi individuelles pour qu’ils acquièrent ce type de voitures économes en énergie et préservatrices de l’environnement.

La même source a ajouté que la marque introduira au cours de l’année 2023 deux nouveaux modèles qui concernent les voitures hybrides, à savoir la « Yaris Hybrid » Toyota Yaris hybride, qui sera promue spécialement au profit des propriétaires de taxis individuels, notamment parce qu’elle présente des avantages surtout concernant la baisse de la consommation de carburant et d’énergie.

Quant au deuxième modèle, il est représenté par l’hybride « Toyota Yaris Cross ». Cette voiture est livrée avec un système compact plus proche entre « Toyota Cross » et « Toyota RAV4 » ; il est plus proche de ce dernier par son style, mais avec un design plus simple et plus sobre.

Ces deux nouveaux types réaliseront un saut qualitatif dans le domaine de l’automobile en Tunisie, notamment dans le contexte de l’adoption par le pays d’une politique de transition énergétique face à la crise internationale du carburant, a souligné Belkhiriya, assurant que Toyota vise toujours la proximité avec ses clients en ouvrant de nouvelles agences dans diverses régions du pays, une agence ayant été récemment ouverte à Gafsa e, en plus d’une autre agence vers la fin de ce mois dans à Téboulba dans le gouvernorat de Monastir.