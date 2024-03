Les  USA  dévoilent un projet de résolution de l’ONU demandant un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Les États-Unis ont fait circuler un projet de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU appelant à un « cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages » dans la bande de Gaza, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken.

Les États-Unis, principaux soutiens d’Israël, avaient opposé leur veto aux précédents votes du Conseil de sécurité de l’ONU sur cette guerre qui dure depuis près de six mois, s’opposant pas plus tard qu’en février à l’utilisation du terme « immédiat » dans un projet soumis par l’Algérie.

Ces dernières semaines, cependant, Washington a accru la pression sur son allié, tout en insistant sur le fait que Hamas doit immédiatement libérer les otages capturés le 7 octobre.

« Eh bien, en fait, nous avons une résolution que nous proposons actuellement et qui est devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat lié à la libération des otages, et nous espérons sincèrement que les pays soutiendront cela », a déclaré Blinken en Arabie Saoudite.

« Je pense que cela enverrait un message fort, un signal fort », a-t-il déclaré mercredi au média saoudien Al Hadath.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à détruire le Hamas en représailles aux attentats du 7 octobre.

« Bien sûr, nous soutenons Israël et son droit à se défendre… mais en même temps, il est impératif que les civils qui sont en danger et qui souffrent si terriblement – que nous nous concentrions sur eux, que nous une priorité, protéger les civils et leur apporter une aide humanitaire », a déclaré Blinken.

Les responsables américains négociaient un texte alternatif depuis qu’ils avaient bloqué fin février un projet de résolution algérien appelant à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » à Gaza, selon l’AFP.

Cette alternative, axée sur le soutien à une trêve de six semaines en échange de la libération des otages, avait peu de chances d’être approuvée, selon des sources diplomatiques.

Une nouvelle version, consultée par l’AFP, souligne « la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat et durable pour protéger les civils de tous bords, permettre l’acheminement de l’aide humanitaire essentielle et alléger les souffrances… parallèlement à la libération des otages toujours détenus ».

Aucun vote n’est encore prévu sur ce texte.

Blinken avait précédemment averti que « l’ensemble de la population » de Gaza souffrait de « niveaux graves d’insécurité alimentaire aiguë ».