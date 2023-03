Les villes tunisiennes à la recherche de leur stock en énergies renouvelables

Dans le cadre de la préparation du plan national pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, certaines villes tunisiennes ont commencé à rechercher des sites de stockage d’énergie propre dans chaque région, à l’instar du gouvernorat de Zaghouan.

A cet effet, la secrétaire générale de ce gouvernorat de Zaghouan, Kaouther Ben Ali, a présidé une réunion consacrée à l’examen des propositions soumises par le Bureau d’Etudes en charge de la recherche des sites de la réserve énergétique d’énergie éolienne et solaire.

Selon la page Facebook officielle du gouvernorat de Zaghouan, le bureau susmentionné a présenté une idée des sites pouvant être utilisés pour produire de l’électricité dans la région et l’a présentée aux départements régionaux concernés, qui, à leur tour, prouveront qu’ils sont la propriété de l’État tunisien.

Le gouvernement tunisien a alloué 6,7 milliards de dinars (2,134 milliards de dollars) à l’économie verte et au changement climatique, dans le cadre des grands axes stratégiques du nouveau plan de développement.

Réduire l’intensité carbone de 45% d’ici 2030

Les objectifs les plus importants fixés dans le plan de développement s’articulent autour de l’augmentation du pourcentage d’indépendance énergétique et de la sécurité énergétique, que ce soit par le développement des ressources nationales en hydrocarbures en intensifiant l’exploration et en attirant davantage les investissements, ou bien en diversifiant les sources d’énergie et en s’orientant vers des énergies propres et renouvelables pour porter leur part à 15% d’ici 2025, et en réduisant la demande d’énergie de 15%, ce qui contribuera à la concrétisation de l’engagement de la Tunisie à réduire l’intensité carbone de 45 % d’ici 2030.

Le déficit énergétique du pays a atteint 50% en raison d’une augmentation de ses importations d’énergie de 100,8% à la fin du mois de septembre 2022.

Selon son plan de développement 2023-2025, la Tunisie vise à orienter et encourager le partenariat entre les secteurs privé et public pour mettre en œuvre des projets d’énergies renouvelables.

La Tunisie, qui a récemment revu ses ambitions pour la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité à 35%, contre 30% d’ici 2030, prévoit de mobiliser des investissements annuels de 900 millions de dinars pour dynamiser les projets énergétiques attendus dans ce cadre.

Le gouvernement vise à soutenir les projets verts en Tunisie en augmentant la part de l’énergie solaire dans le mix électrique, en générant 3,8 gigawatts d’énergie solaire installée d’ici 2030, et a annoncé le lancement de projets visant à produire 1.700 mégawatts d’énergie renouvelable avec des investissements d’une valeur de 5 milliards de dinars (1,6 milliard de dollars) au cours de la période 2023-2025.

La Tunisie utilise des solutions d’économie circulaire

A rappeler que le Centre international de technologie environnementale de Tunis a lancé un concours pour les startups qui ont le potentiel de développer des solutions vertes qui résoudront les problèmes environnementaux (eau, énergie, gestion des déchets, produits et voies respectueuses de l’environnement).

La Tunisie a l’intention, en effet, d’utiliser des solutions d’économie circulaire pour lutter contre la pollution de l’environnement, en particulier en Méditerranée, qui connaît des niveaux élevés de déchets plastiques.

Par ailleurs, le Centre international de technologie environnementale de Tunis a confirmé que des contrats de coopération seront sonclus avec des institutions avec le soutien de l’équipe de programme « Sustainable Textile Initiative for Networking and Development of Circular Economy Business Development in the Mediterranean », et ce, pour atteindre un objectif précis, car l’Union Européenne cherche à accélérer le processus de transformation de l’économie en un modèle de croissance régénératrice d’une économie circulaire, qui donne plus à la planète qu’il n’en faut et cherche à maintenir la consommation de ressources dans les limites des capacités disponibles.