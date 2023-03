Les voitures thermiques ne vont pas disparaître en 2035

Les tunisiens ont suivi, ces derniers jours, avec un vif intérêt la polémique européenne concernant l’abandon des voitures thermiques, fonctionnant à l’essence et au diesel, en faveur de l’usage exclusif des voitures électriques, à partir de 2035.

Face au refus de certains pays membres de l’Union européenne, dont l’Italie, la Pologne et récemment l’Allemagne, l’Union européenne a décidé, il y a quelques jours, de bloquer et non d’abandonner définitivement, sa décision relative à l’interdiction de la vente des voitures thermiques à partir de 2035, et leur remplacement par les voitures électriques.

Cependant, selon les médias européens, les exigences préconisées pour la poursuite de l’utilisation des voitures thermiques sont très compliquées, dont la substitution du carburant dit synthétique ou de synthèse connu sous le nom de e-fuel, au carburant classique issu du pétrole.

Il a été donc proposé une nouvelle version de la loi en intégrant notamment du carburant synthétique. Les voitures thermiques seront toujours autorisées en 2035 à condition qu’elles ne roulent qu’avec de l’e-fuel.

Les rapports spécialisés indiquent que les e-fuels sont des carburants produits artificiellement à partir d’eau. Grâce à un processus d’électrolyse déclenché par l’utilisation d’électricité produite à partir de sources renouvelables (si ce n’est pas le cas, il n’y aurait pas d’avantages environnementaux), l’eau est divisée en oxygène et en hydrogène vert. Les e-carburants sont donc produits sans pétrole ni biomasse, mais à partir de CO2 et d’électricité bas-carbone.

Les e-carburants, produits à partir de CO2, vont solliciter fortement la production d’électricité bas-carbone pour la fabrication d’hydrogène ou l’électrolyse du CO2.

Le carburant de synthèse apparaît donc comme une solution transitoire qui n’aurait pas comme objectif de concurrencer l’électricité ou l’hydrogène, mais de proposer une solution bas-carbone durable pour les secteurs qui ne pourraient pas adopter d’autres stratégies de décarbonation à court et moyen terme.