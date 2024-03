Ligue des Champions (6e J/Gr C): L’Espérance de Tunis à un point du bonheur

L’Espérance de Tunis n’aura besoin que d’un seul point pour composter son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions de football, à l’occasion de la réception d’Al Hilal du Soudan, samedi à Radès, pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poule (groupe C).

Le représentant tunisien qui occupe la deuxième place du groupe avec 8 points derrière Petro Atletico d’Angola (9 points), déjà qualifié, pourra se contenter du match nul face aux Soudanais d’Al Hilal, qui suivent avec 5 points au compteur et qui, au contraire, auront besoin d’une victoire pour se qualifier au prochain tour.

L’autre représentant tunisien, l’Etoile du Sahel, dernier (4 points), est éliminé depuis la précédente journée, mais nourrit l’espoir de finir la phase de poules sur une note positive, lors de son déplacement à Luanda pour affronter le leader du groupe.

La mission est donc double pour l’Espérance de Tunis, appelée désormais à sauver l’honneur du football tunisien dans cette prestigieuse compétition et assurer sa qualification en quarts de finale de la Champions League qu’elle avait déjà remportée à quatre reprises.

La mission semble, par ailleurs, à la portée des hommes du Portugais Miguel Cardoso qui évolueront à domicile et devant leur public et qui affichent une bonne forme physique et mentale. Mais les coéquipiers de Yassine Meriah devront se méfier d’une équipe soudanaise, victorieuse du match aller (3-1) et qui possède tous les moyens de renverser la situation.

En comptant sur de très bons joueurs, les Soudanais restent capables de créer la surprise même si leur qualification ne tient plus qu’à un fil ténu, surtout après leur dernier match nul concédé la semaine dernière à Benghazi face à Petro Atletico (0-0), d’autant plus qu’ils ont fait preuve de fragilité en dehors de leurs bases.

Le coach sang et or pourra de ce fait compter sur le même effectif ayant affronté l’Etoile du Sahel, lors de la précédente journée (3-1) avec quelques changements près, à condition de jouer avec la même détermination et le même niveau.

Les joueurs tunisiens, sous pression certes, seront appelés à ne pas céder d’espaces face à une équipe soudanaise composée de joueurs rapides, et à faire preuve d’une bonne organisation au niveau de la récupération du ballon et d’efficacité dans la concrétisation des occasions offertes.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 20h00, sera dirigé par l’arbitre gabonais Tanguy Patrice Mebiame.

L’autre match du groupe qui opposera samedi à la même heure à Luanda, l’Etoile du Sahel à Petro Atletico, sera officié par le Kenyan Peter Waweru Kamaku.

- Publicité-