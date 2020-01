L’Espérance sanctionnera Anice Badri

L’Esperance Sportive de Tunis a publié lundi soir, un communiqué dans lequel elle affirme que le comité directeur du club prendra les sanctions règlementaires contre le milieu de terrain Anice Badri qui s’est rendu lundi en Arabie Saoudite pour s’engager avec Al Ittihad Jeddah, sans l’autorisation de son club

Le club sang et or précise dans le communiqué, que le comité directeur a reçu deux offres du club saoudien. La première, d’un montant de 200 mille dollars et la deuxième de 500 mille dollars, estimant que ces offres ne réflètent pas la valeur réelle du joueur et ne repondent pas aux demandes du club.

Anice Badri rappelle-t-on, s’était absenté du match de l’Espérance contre les congolais de l’AS Vita, samedi dernier à Kinshasa, dans le cadre de la 4e journée de la ligue des champions d’Afrique ainsi que de la séance d’entrainement delundi matin en prévision du clasico en retard de mercredi face à l’Etoile sportive du Sahel comptant pour la 7e journée de la ligue 1