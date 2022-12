L’essence ne se vendra pas à 4 ou 5 dinars le litre dans les mois à venir mais ce sera chose faite en 2026

La récente augmentation du prix du carburant est un pas vers la suppression des subventions et non une réponse aux exigences du marché. , comme indiqué dans la note conjointe des ministères de l’Energie et du Commerce, a affirmé le secrétaire général de la Fédération du pétrole et des produits chimiques, Salwane Smiri à « Echaab »News ».

Ila souligné que l’augmentation est intervenue dans un contexte mondial marqué par la baisse des prix, ce qui signifie que l’augmentation est préprogrammée dans le cadre d’une stratégie gouvernementale et n’a rien à voir avec la réalité des prix.

La même source a déclaré qu’il est peu probable que les prix de l’essence atteignent 4 ou 5 dinars dans les mois à venir, mais si le gouvernement poursuit le schéma d’augmentations, les prix atteindront ce niveau à l’horizon 2026.

Il a ajouté que l’augmentation du prix du carburant aura des répercussions importantes sur les taux de prix et l’inflation en Tunisie, laissant entendre qu’une hausse notable des prix sera enregistrée à tous les niveaux.