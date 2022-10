L’Etat dans un  état de « mort clinique », selon  Sami Tahri

La Tunisie vit dans un état d’incertitude, et assaillie par des impondérables sans précédent, en plus de l’aggravation de la crise à tous les niveaux économiques, sociaux et politiques, a affirmé secrétaire général adjoint de l’UGTT, Sami Tahri .

Cité par Mosaïque Fm, Il a également estimé que la gravité des facteurs internes s’ajoute aux risques externes imminents qui menacent de désintégration l’Etat tunisien, dans un état de « mort clinique », selon ses dires.

Il a expliqué en marge d’une réunion syndicale à Hammamet que la situation dans le pays esr sans précédent pour l’UGTT. « Ce n’est pas rassurant et tout est possible à l’avenir », a-til dit.