L’ex-président Condé «demeurera en Guinée», affirme la junte

La junte en Guinée a affirmé que l’ex-président Alpha Condé, détenu depuis le putsch du 5 septembre, dont la communauté internationale réclame la libération, resterait dans son pays.

Cette mise au point, dans un communiqué lu sur la télévision publique, est intervenue peu après le départ d’une mission de deux chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao, 15 pays) qui a insisté sur son exigence d’une libération de Alpha Condé.

Le colonel Mamady Doumbouya, chef de la junte, le «Comité national du rassemblement et du développement» (CNRD), est désormais également désigné également comme «président de la République et chef de l’Etat». «Le CNRD et son président, le colonel Mamady Doumbouya, tiennent à rassurer l’opinion nationale et internationale que l’ancien président de la République, le professeur Alpha Condé est et demeurera en Guinée», selon le communiqué. «Nous ne céderons à aucune pression», affirme la junte, expliquant vouloir balayer des «rumeurs» de négociations avec la Cédéao pour une sortie du territoire de Alpha Condé. «Il bénéficiera d’un traitement humain digne de son rang dans son pays», selon le communiqué.