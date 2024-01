L’exercice 2024 sera l’année du début de la reprise économique, a indiqué la ministre des Finances, Sihem Nemsia.

Intervenant au cours du séminaire national annuel sur les dispositions de la loi de finances 2024, Nemsia a ajouté que cette année sera marquée par des défis et des engagements financiers extérieurs nécessitant la conjugaison des efforts pour favoriser une valeur ajoutée permettant de réaliser des taux de croissance satisfaisants, de créer de nouveaux emplois et d’améliorer les ressources des citoyens.

Elle a souligné que le gouvernement est parvenu à réussir de nombreuses réalisations, à surmonter différents défis au cours de l’année 2023 et à honorer ses engagements financiers internes et externes.

Et d’ajouter que les personnes qui ont accompli leur devoir fiscal ont contribué à la réussite des équilibres financiers de l’exercice 2023, appelant toutes les parties concernées à accomplir leur devoir fiscal au titre de l’année 2024 pour favoriser la valeur ajoutée et contribuer ainsi au développement de l’investissement.

Nemsia a rappelé que la loi de finances 2024 prévoit 400 nouveaux recrutements pour soutenir la direction des Impôts, en plus d’autres recrutements au niveau de la direction de Comptabilité Publique et du Recouvrement, des douanes et des directions centrales. Ces directions font face à un manque d’effectif vu que les recrutements étaient gelés à cause de l’augmentation de la masse salariale qui a impacté les équilibres financiers.

Elle a indiqué que le séminaire national se veut une occasion pour expliquer les dispositions de la loi de finances et ses articles relatifs au recouvrement et à l’endettement. L’objectif de ce forum, qui s’adresse notamment aux agents et cadres des directions d’impôts, de recouvrement et de la douane, est d’apporter plus de précisions concernant l’application des dispositions de la loi en question.

