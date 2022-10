L’exportateur tunisien trouve chaussure à son pied

Les exportations du secteur du cuir et de la chaussure ont enregistré au cours des huit premiers mois de l’année 2022, une hausse de 30%, avec une valeur estimée à 1,2 milliard dinars, selon Akram Belhaj, président de la fédération nationale du cuir et de la chaussure.

La même source a indiqué dans une déclaration à « African Manager » jeudi 27 octobre 2022, en marge d’une conférence de presse sur « les marchés publics de chaussures et articles manufacturés similaires en quantités limitées », que le secteur obtient des résultats positifs, mais beaucoup de problèmes empêchent son développement ultérieur et de nombreuses entreprises sont devenues menacées d’arrêt d’activité en lien avec l’aggravation du phénomène du commerce de chaussures d’occasion, « la friperie », bien qu’il soit interdit par la loi, appelant à arrêter l’approvisionnement aléatoire et à trouver les moyens et les solutions nécessaires pour assurer la pérennité du secteur.

Suite à la crise de la pandémie de Covid-19 et avec la poursuite de la guerre russo-ukrainienne, des investisseurs étrangères ont exprimé leur volonté de s’implanter r en Tunisie, mais la rareté de la main-d’œuvre qualifiée en plus des procédures administratives ont représenté un obstacle majeur, selon la déclaration du président de la fédération, soulignant à cet égard que le nombre d’industriels et d’artisans était de l’ordre de 15 mille mais il a régressé à mille au jour d’aujourd’hui.

28 mille emplois contre 45 000 ces dernières années

Selon les derniers indicateurs statistiques, le secteur assure actuellement 28 mille postes d’emplois, contre 45 mille au cours des dernières années, selon Akram Belhaj, soulignant que l’absence de main-d’œuvre spécialisée est un obstacle majeur à la reprise du secteur.

La même source a indiqué que la Chambre a soumis un ensemble de propositions au ministre de l’Emploi dans le but de discuter de la question au niveau des centres de formation professionnelle.

« Nous avons beaucoup perdu ces dernières années à cause de la politique de l’État en matière d’emploi et de formation professionnelle… Les usines d’aujourd’hui ne trouvent pas d’alternative à la main-d’œuvre compétente qui a fait valoir ses droits la retraite », a-t-il dit.

Belhaj a, également, ajouté que le décret gouvernemental n ° 571 de 2020 relatif aux procédures régissant le secteur de la chaussure et des fabrications similaires, entré en vigueur depuis le 21 août 2021, a vocation à réglementer le secteur au niveau de l’assurance qualité, car il stipule qu’il est obligatoire de mettre une étiquette technique sur les chaussures portant le nom du pays d’origine et la composition du produit ainsi que la marque pour préserver la santé et la sécurité du consommateur.

Il a, aussi, souligné que l’application de cette réglementation signifie que les chaussures fabriquées localement ou importées ont été soumises à des analyses physiques et chimiques.

Activez d’abord les lois !

En réponse à une question concernant la procédure d’adoption du système de contrôle préalable l sur les opérations d’approvisionnement et de sa contribution à la limitation du commerce des chaussures sur le marché parallèle, Akram Belhaj a déclaré que le gouvernement est appelé d’abord à mettre en œuvre les lois qui existent depuis années et de les activer sur le terrain pour protéger le secteur avant d’annoncer de nouvelles décisions.

« La loi interdit strictement l’importation de chaussures d’occasion, mais cette loi ne s’applique pas. La loi interdit également la vente des chaussures sur le marché tunisien sans la carte technique, alors qu’une grande partie de produits proposés ne sont pas conformes au cahier des charges… Par conséquent, avant de prendre de nouvelles décisions, le gouvernement doit s’engager à mettre en œuvre ce qui précède », a-t-il déclaré.