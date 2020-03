L’hirondelle d’Al Khoutaf a évité le pire !

Les états financiers consolidés de la société Al Khoutaf pour l’exercice 2018 faisaient apparaître des revenus en baisse de plus de 1,7 MDT, un résultat d’exploitation déficitaire de 2,886 MDT qui s’améliorait tout de même après les -4,276 MDT de 2017. Une amélioration où l’on trouve notamment l’effet de la baisse de plus de 3 MDT des charges d’exploitation, passées de 14 MDT à 10,9 MDT.

Au final, c’est un résultat net tout aussi déficitaire mais de 4,4 MDT et tout aussi en amélioration par rapport aux -5,7 MDT de fin 2017. A la clôture de l’exercice, la trésorerie de l’entreprise restait tout de même négative de presque 5 MDT après les 4,8 MDT de fin 2017.

Dans la copie en langue arabe des résultats consolidés, on pouvait lire que les pertes consolidées au 31 décembre 2018 cumulaient plus de 16,8 MDT, dépassant ainsi le tiers du capital de l’entreprise dont les capitaux propres étaient moins que la moitié du capital, qui cumulait à la même date une dette de plus de 20,5 MDT.

Expliquant ces résultats en baisse, la direction de l’entreprise a indiqué dans un communiqué que « l’exercice 2018 s’est caractérisé par une régression du chiffre d’affaires, due à la crise économique que connaît le pays. Ladite crise a obligé la société à maintenir ses prix de vente malgré l’augmentation des coûts de revient et la charge salariale (…), et principalement les problèmes de financement de son exploitation ». Cette situation s’est traduite par un arrêt des activités de la société durant l’année.

On lit aussi, dans le même communiqué, que « pour faire face à cette situation, une demande de concours financiers a été déposée au ministère de l’Industrie, suivie d’un dossier pour bénéficier du programme de soutien et de relance des PME en difficultés. La société a obtenu l’accord définitif en octobre 2019 ». Et le management d’Al Khoutaf de conclure que « ces difficultés ont été surmontées et la confiance a été rétablie et l’usine est enfin en activité ».

Auparavant, cependant, et en vertu de la décision rendue par le tribunal de 1ère instance de Sfax en date du 9 juillet 2019, la société était entrée dans la procédure du règlement judicaire et l’ouverture de la période d’observation ne dépassant pas 9 mois, avec possibilité de prolongation, et ce, suite à l’avis émis par la commission de suivi des entreprises en difficulté.

La société avait préparé un plan de sauvetage basé sur des hypothèses réalistes permettant d’assainir sa situation financière et d’honorer le total de ses engagements sur une période de 7 ans. Ledit plan a été remis à l’administrateur judiciaire pour approbation et dépôt. « Les chances de réussite du plan de sauvetage sont très élevées, ce qui permet à la société de reprendre son élan et revenir à meilleure fortune juste après l’approbation du plan de sauvetage par le juge. Par conséquent, les états financiers sont établis dans une perspective de continuité d’exploitation », indique le commissaire aux comptes de l’entreprise, dans son avis sur les états financiers.

Chez la filiale Al-Khoutaf Ondulé, le commissaire aux comptes a attiré l’attention sur le fait que les pertes cumulées de cette filiale (6,96 MDT), dépassent ainsi le tiers du capital de l’entreprise (4 MDT). Ses fonds propres représentent moins de la moitié du capital, avec un déficit d’un peu plus de 1 MDT en fonds propres.

Le 6 novembre 2020, Al Khoutaf Ondulé a, cependant, pu conjurer le risque de l’article 388 du CSC. La société avait en effet obtenu, dès octobre 2019, l’accord pour l’intervention du fonds de soutien et de restructuration financière de petites et moyennes entreprises traversant des difficultés financières et il a été réalisé en janvier 2020. L’intervention dudit fonds consiste en la couverture des engagements bancaires irréguliers de la société pour une valeur de 2 700 000 dinars remboursables sur une durée de 10 ans avec une année de grâce.