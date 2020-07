Liban : Le FMI exhorte les autorités à sortir de l’inertie

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis en garde le Liban contre les conséquences d’un retard dans l’adoption de réformes. Depuis plusieurs mois, le Liban vit la pire crise économique de son histoire, marquée par une dépréciation inédite de sa monnaie, une explosion de l’inflation et des restrictions bancaires draconiennes sur les retraits et les transferts à l’étranger.

Le pays, en défaut de paiement, a adopté un plan de relance fin avril et promis des réformes mais les négociations sont au point mort. En cause : des divergences internes sur la répartition des pertes entre l’Etat et ses créanciers – la banque centrale et les banques locales en premier lieu – et sur l’estimation d’autres pertes du secteur bancaire. Selon des observateurs, les luttes des factions politiques libanaises « pour leur intérêt personnel » empêchent également toute avancée.

Les pertes sont estimées par le gouvernement à 241 000 milliards de livres libanaises, soit 69 milliards de dollars selon un taux de change révisé à 3 500 livres pour un dollar, alors que le taux officiel est de 1 507 livres pour un dollar.