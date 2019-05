Libye : « Nous sommes aux portes de Tripoli et nous continuons d’avancer », affirme Haftar

Après cinquante-deux jours de combat, le bilan de la nouvelle guerre civile en Libye, la troisième depuis 2011, se monte déjà à 510 morts, 2.467 blessés et 75.000 déplacés. À Paris, où il a rencontré Emmanuel Macron, le maréchal Khalifa Haftar, chef de l’Armée nationale libyenne, a affirmé dans un entretien exclusif au JDD, que « nous ne voulons pas que cette guerre dure ; nous souhaitons une issue rapide.”

Il a ajouté que « pour revenir à une solution politique, il faut d’abord en finir avec les milices », affirmant que “le problème à Tripoli est d’ordre sécuritaire”. “Tant que des milices et des groupes terroristes y perdurent, il ne peut être résolu. Il nous a fallu utiliser les moyens militaires pour ouvrir une voie politique”, insiste-t-il.

“Depuis le 4 avril, nous sommes aux portes de Tripoli et nous continuons d’avancer », a dit Haftar, assurant que « ceux qui acceptent de hisser le drapeau blanc, de rendre les armes et de rentrer chez eux resteront sains et saufs”.

Quant au risque de partition de la Libye, pointé par l’envoyé spécial de l’ONU Ghassan Salamé, Khalifa Haftar n’y croit pas. “La partition de la Libye, c’est peut-être ce que nos adversaires veulent, avance-t-il. Mais tant que je serai vivant jamais cela ne se produira.”