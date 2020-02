Ligue 1 (16e journée): Résultats complets avec buteurs des matches de dimanche

Résultats complets de la 16e journée de la Ligue 1 du football professionnel après le match décalé CS Sfaxien-JS Kairouan (2-1) disputé dimanche à Sfax.

A Sfax

CS Sfaxien 2 Kingsley Eduwo (2′) Ibrahima Tandia (50 sp)

JS Kairouan 1 Louay Dahnous (13′)

Au Bardo:

Stade Tunisien 0

US Monastir 4 Ali Amri (9′) Anthony Okpotu (36′, 45+1, Yassine Amri (62′)

A Hammam-lif:

CS Hammam-lif 0

Espérance ST 1 Mohamed Ali Ben Romdhane (29 SP)

A Soliman:

AS Soliman 2 Mohamed Attia (30′), Tijani Anane (88′)

CA Bizertin 0

joués samedi 22 février

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 2 Seifeddine Jerbi (47′), Thameur Salhi (87′-CSC)

US Tataouine 2 Mourad Hedhli (23′), Rafik Kamerji (49′)

A Chebba :

C.Africain 1 Wajdi Sahli (69′)

CS Chebba 0

A Hammam-Sousse :

Etoile du Sahel 5 Souleimane Coulibaly (5′ et74′), Firas Belarbi (18′ sp, 53′, 85′)

ES Metlaoui 1 Haythem Mehamedi (58′-SP)

s-ram

Dimanche 23 février

