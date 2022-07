L’incendie de Djebel Bargou maîtrisé  presque totalement maîtrisé

L’incendie de Djebel Bargou a été maîtrisé à plus de 90% a fait savoir, jeudi, à l’agence TAP, le directeur régional de la protection civile à Siliana, Mohamed Ali Ben Behi.

Selon la même source, 20 camions d’extinction relevant de la Protection civile et plus de 300 personnes des différents structures régionales concernées en plus des citoyens ont été mobilisés pour maîtriser l’incendie déclenché depuis 4 jours.

A noter que les chutes de pluies tombées, hier mercredi, à Bargou, ont contribué à l’extinction des flammes à hauteur de 50%, a souligné Ben Behi,n précisant que deux avions militaires ont été mobilisés pour soutenir les efforts des agents de la Protection civile en particulier dans les zones difficiles d’accès.