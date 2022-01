L’Indice FAO des prix des produits alimentaires au plus haut en dix ans. La Tunisie trinque !

L’Indice de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) des prix des produits alimentaires a affiché, en 2021, une valeur moyenne de 125,7 points, soit une hausse de 28,1 % par rapport à l’année précédente, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis dix ans, malgré un léger recul en décembre, selon le site de l’organisation onusienne

Il sert à mesurer la variation mensuelle des cours internationaux d’un panier de produits alimentaires de base, délivrant la moyenne des indices des cinq groupes de produits de base, pondérée selon la part respective moyenne des exportations de chacun des groupes pour la période 2014-2016.

À l’exception de valeurs des produits laitiers, celles de tous les sous-indices qui constituent l’Indice ont baissé le mois dernier, notamment les prix internationaux des huiles végétales et du sucre, lesquels ont enregistré un recul significatif en glissement mensuel.

Trois indices FAO concernent la Tunisie, ceux des céréales, des huiles végétales et du sucre, dont le pays est un importateur majeur, et qui lestent lourdement ses finances dont ils reçoivent une part significative des subventions au titre de la Caisse de compensation.

Pour ce qui est, d’abord, de l’indice, des prix de céréales, il s’est établi en moyenne à 140,5 points en décembre, en recul de 0,9 point (0,6 pour cent) par rapport à novembre. Les prix du blé à l’exportation ont baissé en décembre, car les disponibilités se sont accrues à la suite des récoltes effectuées dans l’hémisphère Sud et parce que la demande a ralenti. Toutefois, les prix du maïs se sont affermis, sous l’effet d’une forte demande et de craintes quant à la persistance du temps sec au Brésil. Les prix de l’orge ont légèrement fléchi tout comme ceux du riz qui se sont affaissés en décembre, du fait d’une nouvelle baisse de la demande et d’un affaiblissement de la monnaie de plusieurs fournisseurs importants face au dollar des États-Unis. Sur l’ensemble de l’année 2021, l’Indice FAO des prix des céréales a enregistré une valeur moyenne de 131,2 points, soit 28,0 points (27,2 pour cent) de plus qu’en 2020 et la moyenne annuelle la plus élevée depuis 2012. En 2021, les prix du maïs et du blé ont respectivement progressé de 44,1 et 31,3 pour cent par rapport à leurs moyennes de 2020, principalement en raison d’une forte demande et d’un resserrement des disponibilités, en particulier chez les principaux exportateurs de blé.

Huiles végétales : Un léger recul

Concernant l’indice des prix des huiles végétales, il s’est établi en moyenne à 178,5 points en décembre, soit une baisse de 6,1 points (3,3 pour cent) par rapport aux niveaux records atteints récemment. Ce recul est dû à l’affaiblissement des prix de l’huile de palme et de l’huile de tournesol, les valeurs de l’huile de soja et de l’huile de colza étant restées pratiquement inchangées par rapport au mois dernier. Les cours internationaux de l’huile de tournesol ont eux aussi faibli, car la demande a diminué. En revanche, les prix mondiaux de l’huile de soja et de l’huile de colza sont restés solides, en grande partie sous l’effet, respectivement, d’une forte demande à l’importation, principalement en Inde, et d’un nouveau resserrement de l’offre mondiale. Sur l’ensemble de l’année 2021, l’Indice FAO des prix des huiles végétales s’est établi en moyenne à 164,8 points, soit pas moins de 65,4 points (ou 65,8 pour cent) de plus qu’en 2020 et un niveau annuel qui marque un record historique.

Enfin, l’Indice FAO des prix du sucre s’est établi en moyenne à 116,4 points en décembre, soit 3,8 points (3,1 pour cent) de moins qu’en novembre et son niveau le plus bas depuis cinq mois. La baisse accusée en décembre fait écho à des craintes concernant les conséquences du variant Omicron sur la demande mondiale de sucre, après le rétablissement des mesures de confinement dans de nombreuses régions. La dépréciation du real brésilien par rapport au dollar des États-Unis et la baisse des prix de l’éthanol ont également contribué au recul des prix du sucre en décembre. Sur l’ensemble de l’année, l’Indice FAO des prix du sucre a affiché une valeur moyenne de 109,3 points, soit 29,8 points de plus (ou 37,5 pour cent) qu’en 2020 et son niveau le plus haut depuis 2016. Tout au long de l’année, des craintes quant à une production réduite au Brésil, dans un contexte de hausse de la demande mondiale de sucre, ont sous-tendu cette hausse des prix.

En Tunisie, l’indice des prix à la consommation familiale du mois de décembre 2021, publié par l’INS a montré une hausse de 7,6%, des prix des produits alimentaires, en glissement annuel, à cause de la hausse des prix des volailles ( 23,3%) , de l’huile d’olive ( 21,8%) et des œufs (15,5%)

Les prix des fruits frais ont également augmenté de 16,7%, en plus de ceux des légumes (10,8%), des poissons (9%). En contrepartie, les prix des viandes ovines ont baissé de 3 ,6%, ainsi que ceux des viandes ovines de 2,2%. De même les prix des fruits secs ont reculé de 6,9% par rapport au mois de décembre 2020.

Au mois de décembre 2021, le taux d’inflation a confirmé sa tendance à la hausse, en augmentant pour le troisième mois consécutif, en s’établissant à 6,6% après 6,4% en novembre et 6,3% en octobre.