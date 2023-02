L’inflation tirera-t-elle les salaires de la fonction publique à la hausse en 2023?

Une enquête a été publiée par l’Institut national de la statistique (INS) sur la question des agents de la fonction publique et leurs salaires, durant la période 2015-2020, l’occasion de faire notamment le point sur les salaires des fonctionnaires des différents ministères.

Le constat qui s’en dégage est que le salaire mensuel brut a évolué durant ces cinq années. En 2015, les salariés de la fonction publique percevaient des rémunérations brutes de 1461,8 DT, contre 2261,5 DT en 2022. L’évolution du taux d’accroissement, quant à elle, avoisine les 2%, allant de 10,2% en 2015, à 12% en 2020. Quant au salaire net, il a progressé de 916,7 DT en 2015 à 1309,4 DT en 2020.

Hausses pour les fonctionnaires autant que pour les ouvriers

La structure des emplois se modifie chaque année en fonction des recrutements, des départs, des promotions et des avancements individuels, ainsi que des mesures statutaires et des réformes catégorielles. L’évolution du salaire net moyen provient, d’une part, de ces modifications de structure, et d’autre part, des évolutions des salaires pour chaque groupe de salariés. En 2020, un fonctionnaire de la FPT perçoit en moyenne 2547,2 DT, contre 1466,8 DT pour un ouvrier. Une évolution de 1385,8 DT pour les salaires des fonctionnaires et 581,6 DT pour ceux des ouvriers par rapport à l’année 2015.

Salaires nets : Combien gagnent-ils ?

Les fonctionnaires du ministère de l’Enseignement supérieur perçoivent le salaire le plus élevé avec 6821 DT mensuels, suivis par ceux de la présidence du gouvernement avec une moyenne de 5211 DT, contre 3551 DT au ministère de l’Intérieur, 4901 DT à celui des Finances, 3721 DT au ministère de la Santé, 3921 DT au ministère de l’Education, et 901 DT au ministère de l’Agriculture.

Disparité des salaires par rapport au pouvoir d’achat du Tunisien

Alors que l’inflation atteint en moyenne les 8,9%, et n’a cessé d’augmenter depuis, des voix se sont élevées pour revendiquer une hausse générale des salaires.

Pour limiter les dégâts, les organisations syndicales réclament alors une hausse des salaires, des pensions de retraite et des minima sociaux. Des revendications auxquelles le gouvernement n’est d’ailleurs pas complètement insensible, est-il souligné.

C’est donc le 15 septembre 2022 que l’UGTT et le gouvernement ont signé un accord relatif à l’augmentation des salaires dans la fonction publique, au titre des années 2023, 2024, et 2025.L’augmentation sera de 5%.

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden avait assuré, alors que « malgré la situation économique et financière délicate, le gouvernement souhaite ouvrir des négociations pour augmenter les salaires et renforcer la confiance avec les partenaires sociaux ».

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a, pour sa part, affirmé qu’étant donné que le montant des salaires dans le secteur public ne provient pas entièrement de la masse salariale prévue dans le budget de l’Etat, mais aussi du budget des entreprises qui y contribuent, l’augmentation des salaires sera relativement faible. Il a ajouté que cet accord répond au minimum requis, l’UGTT ayant accepté de prendre en compte les difficultés financières de l’Etat.

Et d’aucuns diront que ce manque de parité des salaires par rapport au pouvoir d’achat du citoyen n’est pas sans conséquence, l’inflation atteignant les 10,1%, son plus haut niveau depuis quarante ans. Cette progression, expliquée essentiellement par l’accélération du rythme des hausses des prix des produits alimentaires à un taux de 13% contre 11,9% en août, des prix du groupe « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » à 6,4% contre 6,2% en août 2022, ainsi que les prix des biens et services de transport à 8,3% contre 8,1% en août, est totalement inédite selon les données référencées par la Banque mondiale.