Livre audio de « Shahirat attounissiat » du Tunisien Hassen Hosni Abdelwaheb

Une version audio en arabe du livre « Shahirat attounissiat » de l’auteur et historien Hassen Hosni Abdelwaheb a été réalisée par le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF).

Cette première publication audio du Centre sera disponible en version numérique accessible au large public sur Smartphones. La lecture du texte a été confiée à Amira Dhifallah sachant que le livre cible une large frange du lectorat arabe.

Paru en 1917, ce livre est également accessible en version française intitulée « Femmes célèbres ».

Une présentation de ce livre audio a eu lieu ce jeudi au siège du Crédif. Le livre est divisé en plusieurs passages dont chacun se réfère à la vie et à l’oeuvre d’une figure féminine précurseuse. Il y a eu le vernissage d’une exposition présentant les portraits réalisés par l’artiste peintre Dorra Borji qui accompagnent chaque passage. Ils représentent les traits de visages de ces femmes et sont inspirés par les descriptions contenues dans le livre de Hassan Hosni Abdelhabeb.

Najla Allani directrice du Credif a estimé que cette version audio devra aider à faire connaitre davantage les pionnières parmi les figures féminines tunisiennes auprès d’un grand nombre de lecteurs.

Dans une déclaration à la TAP, elle a fait savoir que le Credif cherche à travers cette version audio à valoriser le rôle précurseur de femmes célèbres tout au long de l’histoire comme la reine berbère la Kahena, Arwa la Kairouanaise et Aziza Othmana et bien d’autres.

Elle a mis en exergue le contenu de l’oeuvre de Hassen Hosni Abdelwaheb, tout en rappelant sa grande valeur historique et cognitive traduite dans cette précieuse documentation sur les expériences de femmes tunisiennes ayant eu un large impact tout au long de l’histoire.

Le livre constitue une oeuvre historique et littéraire de référence qui creuse dans la vie et le parcours singulier des pionnières tunisiennes dans lequel l’auteur s’attarde sur une période bien déterminée de l’histoire du pays. Il classe les chapitres selon les étapes de temps explorées, des premières conquêtes musulmanes en Afrique du Nord jusqu’à la chute de la dynastie Husseinite en 1957 date de la proclamation de République.

