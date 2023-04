L’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) s’est doté vendredi, de 8 nouveaux véhicules incendie aéroportuaire modernes de sauvetage et d´extinction de type PANTHER 6×6 d’une valeur totale de près de 16 millions de dinars.Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie adoptée par ce département en vue renforcer le système de sécurité et de protection dans le domaine de l’aviation civile, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle facebook du ministère du transport.Ces nouveaux équipements, qui seront affectés aux différents aéroports tunisiens, sont conformes aux standards internationaux adoptés dans les plus importants aéroports du monde, selon le ministère. Ils permettent d’intervenir de manière rapide et efficace en cas d’incendies

- Publicité-