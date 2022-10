L’OIPEM lance une pétition électronique pour la révision du temps scolaire

L’organisation internationale de la protection des enfants méditerranéens (OIPEM) vient de lancer une pétition électronique pour la révision du temps scolaire, qu’elle adressera ultérieurement au ministre de l’éducation, et ce, dans l’objectif de limiter les dangers rencontrés par les élèves à leur retour de l’école après 18h.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la présidente de l’organisation, Rim Belkhdhiri a souligné que l’OIPEM revendique l’arrêt des cours à 16h au lieu de 18h dans tous les établissements scolaires pour limiter les dangers que peuvent encourir les élèves à ces heures de la journée marquées par le manque de moyens de transport et la baisse du niveau de vigilance.

« Il convient également de réduire les matières de base pour que les emplois du temps soient plus flexibles », a-t-elle suggéré.

Selon la même source, la pétition est disponible sur la page officielle de l’organisation sur Facebook.

« L’objectif est d’atteindre 20 mille signatures », a-t-elle dit signalant que si le ministère de l’éducation ne répond pas favorablement à cette pétition, l’organisation recourra au tribunal administratif pour exiger la révision du temps scolaire qui est actuellement accablant et stressant notamment en l’absence d’activités parascolaires.

Par ailleurs, Rim Belkhdhiri a fait savoir que l’organisation compte créer des salles de révision dans cinq établissements scolaires (écoles et collèges) dans les délégations de Ain Drahem (Jendouba), El Ala (Kairouan), Sidi Bouzid et à Tunis et ce, dans le cadre d’une convention signée depuis deux ans avec le ministère de l’éducation.

Dans ce contexte, elle a ajouté qu’un financement de 70 mille dinars a été réservé à l’équipement de ces salles de classe en tables, chaises et livres.

L’intervenante a souligné le rôle important des clubs culturels et sportifs dans les établissements scolaires dans l’encadrement des élèves et la prévention du décrochage scolaire appelant à créer des établissements éducatifs dédiés aux élèves ayant quitté l’école pour les réintégrer dans le système éducatif.