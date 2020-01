L’ONTT gagne une publicité de 25.000 £ chez les taxis électriques Sherbet Londres

L’Office National du Tourisme Tunisien a gagné 25.000 livres sterling de publicité auprès de la société de taxis électriques Sherbet Londres par le biais d’un tirage au sort de cartes de visite au Salou du tourisme WTM London 2019.

“C’est une excellente occasion de faire de la publicité pour la destination Tunisie à travers Londres et un excellent moyen d’avoir un impact positif dans la réduction de la pollution toxique de la capitale anglaise”, a déclaré Moncef Battikh, responsable de la promotion à l’office du tourisme.

Asher Moses, directeur général de Sherbet Londres, a souligné, de son côté, que « nous sommes impatients de travailler avec l’Office national du tourisme tunisien sur notre prochaine campagne.

” Nous sommes fiers de dire que Sherbet London est non seulement connu pour avoir la première flotte de taxis entièrement électriques à Londres, mais nous nous sommes également fait un nom en tant que spécialiste des médias de taxi à succès “.

Sherbet London était la compagnie de taxi officielle pour WTM (World Travel Market) Londres, un événement mondialement reconnu de l’industrie du voyage qui a eu lieu les 4 et 6 novembre à Excel Londres. 40 taxis électriques de marque WTM London et London Travel Week ont été mis à disposition pour les transferts d’aéroport et les trajets autour de Londres en l’honneur du 40ème anniversaire de WTM London.