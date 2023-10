L’ONU va dépêcher une mission dans le Haut-Karabakh

Les Nations Unies vont envoyer une mission dans le Haut-Karabakh pour la première fois depuis environ 30 ans, afin de répondre aux besoins humanitaires après la reprise du territoire par l’Azerbaïdjan, qui a déclenché un exode massif de réfugiés, a déclaré un porte-parole, cité par Al-Jazeera.

« Le gouvernement azerbaïdjanais et les Nations unies ont convenu d’une mission dans la région. Cette mission se déroulera au cours du week-end », a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric aux journalistes vendredi.

Cette annonce fait suite à une demande de l’Arménie à la Cour internationale d’ordonner à l’Azerbaïdjan de retirer toutes ses troupes des installations civiles du Haut-Karabakh afin que l’ONU puisse y accéder en toute sécurité, a déclaré la Cour vendredi.

La Cour internationale de justice avait ordonné en février à l’Azerbaïdjan d’assurer la libre circulation dans le corridor de Lachin à destination et en provenance de la région contestée, dans ce qui constituait alors une étape intermédiaire dans les différends juridiques avec l’Arménie voisine.

Dans une demande de mesures conservatoires soumise jeudi, l’Arménie a demandé à la Cour de réaffirmer les ordres qu’elle a donnés à l’Azerbaïdjan en février et de lui ordonner de s’abstenir de toute action visant directement ou indirectement à déplacer les Arméniens de souche restants de la région.

- Publicité-