L’UE allège sa liste noire des paradis fiscaux en plein Pandora papers

Les ministres de l’Économie et des Finances de l’Union européenne ont décidé mardi d’alléger la liste des paradis fiscaux avec le retrait d’Anguilla, de La Dominique et des Seychelles, en plein scandale des Pandora papers.

Cette liste noire de l’UE comprend désormais neuf territoires : les Samoa américaines, les Fidji, Guam, les Palaos, Panama, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines et le Vanuatu.

En principe, cet instrument européen est censé lutter contre l’évasion fiscale des multinationales et des grandes fortunes. Il avait été créé en décembre 2017 après plusieurs scandales, dont les « Panama Papers » et « LuxLeaks ». Dans ce cas, les pays « blacklistés » peuvent faire l’objet de sanctions comme notamment le gel de fonds européens.

Cette annonce intervient au moment où l’enquête Pandora Papers, publiée dimanche, a révélé des liens entre des actifs offshore et 336 dirigeants, sportifs et responsables politiques de premier plan, qui ont créé près de 1 000 sociétés dont plus des deux tiers aux Iles Vierges britanniques mais aussi précisément aux Seychelles…