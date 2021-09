L’UGTT condamne l’agression de journalistes et de participants à un rassemblement de protestation pour exiger la vérité sur les assassinats politiques

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a fermement condamné l’agression de journalistes et de participants à un rassemblement de protestation organisé, hier mercredi, devant le Théâtre municipal de Tunis, appelant à l’ouverture d’une enquête sérieuse et à poursuivre les auteurs de ces agissements.

Dans un communiqué publié, aujourd’hui, l’organisation ouvrière a estimé que l’atteinte aux libertés et la restriction de l’exercice des droits fondamentaux et constitutionnels, dont en premier lieu la liberté d’expression et de manifestation, est une ligne rouge qui ne peut être transgressée.

Selon l’UGTT, des participants à ce mouvement de protestation périodique pour exiger de dévoiler la vérité sur les assassinats politiques et l’assassinat des deux martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi ont été violemment agressés et que des journalistes présents pour couvrir l’événement ont été violentés .

L’UGTT a réitéré son appel à la nécessité de dévoiler toute la vérité sur les assassinats commis et de traduire en justice tous ceux qui y sont impliqués.

Il est à noter que les forces de l’ordre ont eu recours à un usage excessif de la force pour disperser des groupes de jeunes qui ont participé à une manifestation devant le théâtre municipal de la capitale sous le slogan « Révélons la vérité sur les assassinats ».