L’UIT accorde sa licence pour le lancement du 1er satellite tunisien « Challenge One »

L’Union internationale des télécommunications (UIT) vient d’accorder sa licence pour le lancement du premier satellite tunisien, Challenge One, après avoir validé les conditions techniques et juridiques du projet, a annoncé le groupe Telnet Holding, sur sa page Facebook.

Telnet a également, précisé que pour obtenir cette licence, un dossier a été soumis à l’UIT, seule structure internationale spécialisée dans ce domaine. Après avoir examiné tous les détails du projet, l’UIT a informé tous les pays du monde du projet, via son site web officiel ; une procédure adoptée pour tous les projets de satellites. Le dossier ayant rempli toutes les conditions, les licences de communication nécessaires ont été accordées pour le lancement du satellite Challege One.

Rappelons que Challenge One est le premier satellite arabe conçu par des capacités 100% nationales. Ce satellite est spécialisé dans l’Internet des objets et utilisera pour la première fois au monde le protocole de communication spatiale LoRa. Il devrait être lancé le 20 mars 2021, par la fusée russe Soyouz 2.

