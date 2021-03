Lumières Films annonce la sortie officielle du film documentaire d’Anis Lassoued « Je suis ma propre République »

La société de production Lumières films vient d’annoncer dans un communiqué de presse la sortie officielle du film documentaire » Je suis ma propre république » d’Anis Lassoued (52 min) d’après un Scénario de Chema Ben Chaabene et Anis Lassoued (TUNISIE, 2021)

- Publicité-

Le film retrace l’histoire de deux enfants-adolescents de 13 et 16 ans, habitant dans quartier populaire de Tunis, et issus d’une famille sous l’emprise de la galère prise dans le bourbier des tentions politiques, de la crise économique et de la tourmente sociale. Ecole publique spoliée, corruption ambiante, familles aux ailes brisées… Les deux garçons n’ont aucun rêve, sinon celui de quitter le pays car chacun est « sa propre République » (Synopsis)

Anis LASSOUED est un réalisateur et producteur tunisien, né à Nabeul – Tunisie. En 1998, il obtient son diplôme de réalisateur à l’Institut Maghrébin de Cinéma (IMC) de Tunis. En 2000, il participe à un stage à la FEMIS (Paris) puis poursuit ses études de cinéma à l’Université de Tor Vergata à Rome et réalise à son retour, en 2004, son premier film documentaire, « Les Poupées de sucre de Nabeul » (34 min-Amilcar Films) (The Best Idea Award au festival de Anasy-Abu Dhabi-2008).Entre 1994 et 2010, il fut, également, premier assistant à la réalisation et directeur de production dans plusieurs films tunisiens et étrangers.En 2006, sa première fiction « Saba Flous » (Moisson magique) (18 min-Amilcar Films) a obtenu plusieurs prix dans des festivals internationaux dont le MUHR AWARD au DIFF, Dubaï, UAE (2006), Le CAIRE D’OR au Festival du Caire, Egypte (2007) et Le GOLD KAZOOS au festival de Michigan, USA (2007).Il réalise, la même année, « The Balloon » (La Montgolfière) (26 min), un documentaire tourné au Japon avec la chaîne NHK.En septembre 2007, il tourne « Kairouan 1428 » (52 min), un film documentaire avec Aljazeera Documentary.

En 2009, il réalise un nouveau documentaire « Un été à Sidi Bouzekri » (45 min) avec Aljazeera Children et enchaîne en 2010 avec la réalisation de trois documentaires sur les enfants des villages pour la même chaîne, « Fille-Garçon » (28 min) tourné au Yémen, « Demain… Boutheina » (52 min), tourné en Algérie et « Yacoub, l’enfant de la mer » (28 min), tourné en Mauritanie.

Il réalise, en 2011, « L’Opposant » (78 min), un documentaire sur les événements de la révolution tunisienne du 14 janvier 2011.

Sa deuxième fiction, « Sabbat El Aïd » (Les Souliers de l’Aïd) (30 min), Rives Productions, 2013, a eu un grand succès et a obtenu plusieurs prix internationaux.

En 2013, il crée Lumières Films, une jeune société de production indépendante qui vise à aider les réalisateurs au développement de projets de films documentaires ou de fiction qui portent une vision créatrice.

En 2014, il réalise « Sacrifice », un long-métrage documentaire (60 min), Lumières Films.

Actuellement, il prépare la réalisation de son premier long-métrage de fiction « Baby Blues ».

Par ailleurs, Anis Lassoued est le fondateur et le directeur artistique du Festival du Film Maghrébin de Nabeul – Move Maghreb – 4ème édition 2016.

Il a été aussi le conseiller artistique et de production de plusieurs films dont les courts-métrages produits dans le cadre de la campagne médiatique « Femmes au Travail » – Regional Program Economic Integration of Women in MENA (EconoWin) lancée par la GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Chema Ben Châabène est scénariste-dramaturge, comédienne et juriste, née à Tunis. Elle obtient un mastère en Droit Communautaire auprès de l’Université d’Aix-Marseille III en 2003 et est avocate auprès du Barreau de Tunis depuis 2005.

En tant que dramaturge, elle est l’auteur de deux pièces de théâtre, « Accusées d’innocence » (2007) et « Les Nuits Blanches » (1999). Elle a aussi joué dans cette dernière pièce et avait obtenu pour son rôle le prix du Meilleur Espoir féminin (Journées Théâtrales de Carthage-JTC-1999).

Elle a aussi écrit plusieurs films documentaires dont L’Opposant (78 min-2012), Sacrifice (52 min-2013) et En attendant la Constitution (60 min -2014) de Anis Lassoued, portant sur les événements de la révolution tunisienne. Elle a aussi écrit des scénarios de fictions pour le cinéma dont Une Femme et demi, un court-métrage de Kamel Lâaridhi et Baby Blues, un long-métrage de Anis Lassoued. Elle est par ailleurs la Secrétaire générale de l’Association des Cinéphiles de Nabeul et la Déléguée générale du Festival du Film Maghrébin de Nabeul-Move Maghreb-4ème édition 2016.

.

» Lumières Films » est une société de production indépendante créée en 2013 par de jeunes cinéastes notamment Anis Lassoued qui se sont lancés dans l’aventure de la production forts de leur expérience, d’un sens de l’originalité, de l’audace et de l’ambition de la créativité dans le choix des projets de films.

Lumières Films vise précisément à aider les réalisateurs au développement de projets de films documentaires ou de fiction qui portent une vision créatrice, et à privilégier des nouvelles méthodes de production et de coproduction de films à petit-budget pensés dans l’urgence du créateur et du moment qui s’inscrivent dans le pari du « faire rêver ».

Lumières Films est une société de production et de services qui cherche également à aider les réalisateurs au développement de projets de films documentaires ou de fiction axés sur une vision créatrice, à assister les équipes étrangères dans la production des films tournés en Tunisie et à mettre à la disposition des professionnels une équipe de techniciens qui ont une expérience reconnue dans la production et la postproduction audiovisuelle et cinématographique.

Lumières Films a déjà à son actif plusieurs films documentaires dont, « L’Opposant », « La forêt, source de vie », « En attendant la Constitution, « Sacrifice » et un feuilleton (30 épisodes) avec la chaîne nationale du Sultanat d’Oman. Elle travaille actuellement sur le développement du projet de production d’une série TV « A travers les yeux des enfants » et prépare pour 2016 la production de son premier long-métrage de fiction « Baby Blues » qui a obtenu l’aide à la production du Ministère de la Culture.