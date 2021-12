L’UTICA appelle à la révision de la règlementation des changes

Le Conseil des présidents des fédérations régionales de l’UTICA a appelé à une baisse du taux d’intérêt de gestion et à une révision de la loi sur les changes afin de faciliter et préserver le travail des institutions.

- Publicité-

Il a exigé, ce lundi, des éclaircissements sur le cours de la vision économique et sociale et l’accélération de l’adoption des profondes réformes économiques et sociales requises par cette conjoncture afin de préserver la pérennité de l’institution et de ses emplois.

Il a également appelé le gouvernement à respecter ses engagements envers de nombreux secteurs confrontés à des difficultés financières majeures pouvant conduire à leur faillite et à la perte d’emplois, tels que le secteur de la boulangerie et des travaux de construction, soulignant la nécessité de réduire la pression fiscale imposées aux institutions de divers secteurs et autorités tenant compte des conditions économiques difficiles que traversent les organisations depuis deux ans.

Il a également souligné la nécessité de prendre en considération les propositions et la vision de l’Union en matière de sauvegarde et de relance de l’économie, renouvelant l’appel à accorder au développement régional l’attention qu’il mérite pour faire progresser les investissements et créer des emplois, notamment dans les régions de l’intérieur.

La loi sur les changes a épargné à la Tunisie le scénario libanais

Il convient de noter qu’en ce qui concerne la loi sur les changes et la tendance à la réviser, le gouverneur de la Banque centrale, Marouen El Abbassi, avait précédemment déclaré que la BCT s’est engagée dans un programme de révision et de réforme des procédures liées à la loi sur les changes, dans le cadre du plan stratégique 2019-2022.

Il a rappelé que la Banque s’est investie dans un véritable programme de réformes lancé il y a environ deux ans avec l’accompagnement technique du Fonds monétaire international, compte tenu de son expérience dans le domaine, et vise à adapter le programme de réformes à la réalité économique tunisienne.

En fait, tous les textes liés à la loi sur les changes seront revus à moyen et long terme au cours du processus de réforme avec plusieurs révisions liées à la numérisation, la simplification des procédures, et d’autres points.

Le gouverneur de l’Institut d’émission a souligné que la révision de la loi sur les changes n’est pas seulement liée à la banque centrale, mais aussi au gouvernement dans son ensemble.

Concernant la critique de la loi sur les changes, El Abbasi a déclaré que la loi actuelle, avec ses points négatifs et positifs, a contribué à éviter que le pays ne tombe dans le scénario libanais.

La loi sur les changes empêchait les lobbies de contrôler les devises étrangères pendant la crise, soulignant que certaines personnes pensent qu’elles peuvent contrôler les devises étrangères endant les crises, alors que la loi y a mis fin, selon lui. « En temps de crise, on s’assure de l’importance de la loi des changes et de ses aspects positifs », soulignait-il.

El Abbasi a rappelé que depuis le processus de réforme qui a eu lieu en 1992, la réglementation des changes a été revue, ce qui a abouti à un texte final complexe avec de nombreuses contradictions.

« Il est facile de déterminer les conditions nécessaires pour changer et réviser la loi sur les changes en libéralisant les échanges commerciaux et financiers tunisiens avec l’extérieur, mais qu’il est très difficile de les appliquer et de les maîtriser, surtout dans la conjoncture économique actuelle, qui est caractérisé par un déficit budgétaire, des taux d’endettement élevés et des taux d’inflation élevés », a-t-il conclu.