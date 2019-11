L’UTICA et l’Université de Tunis El Manar signeront un accord de partenariat

L’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat et l’Université de Tunis El Manar (UTM) signeront, prochainement, un accord de partenariat afin de favoriser l’échange d’expérience et d’idée entre les jeunes chercheurs et les chefs d’entreprises dans l’objectif de valoriser la recherche scientifique et de l’adapter au contexte socio-économique.

Cet accord permettra également, à l’UTICA de proposer des stages aux étudiants et chercheurs de Tunis El Manar et de donner son avis concernant le changement des programmes scientifiques.

S’exprimant lors d’une journée d’étude tenue, vendredi, à Tunis sur le thème ” Rencontre UTM- Entreprise à l’ère de l’intelligence artificielle”, le président de la Fédération nationale de l’électricité et le représentant de l’UTICA, Adel Menaa a mis l’accent sur la nécessité de mettre l’intelligence artificielle au service de l’économie à travers la réactivation de plateformes à même de créer des liens entre les entreprises et la recherche scientifique.

Cette intelligence artificielle, a-t-il dit, nécessite de nouvelles compétences qui doivent être définies à travers la création d’une synergie entre l’université et le monde socio-économique, ajoutant, que les mécanismes déjà mis en place pour cette synergie doivent être développés.

Il est important, selon lui, d’oeuvrer encore pour rapprocher les universitaires des industriels, de manière à répondre aux attentes de l’entreprise et concrétiser cette coopération à travers des projets communs.

Pour Fethi Sellaouti, Président de l’UTM, il faut combler le gap entre les universités d’une part et la société et les entreprises économiques d’autre part. Il est également important de mettre à jour les cursus universitaires en fonction de l’évolution du marché du travail.

Il a salué le rôle important joué par l’Université de Tunis Al-Manar, la seule au Maghreb mentionnée dans le classement de Shanghai des 300 meilleures universités du monde notant qu’elle figure également, au classement ” times higher education ” des 300 meilleures universités du monde en ce qui concerne l’enseignement supérieur et la réalisation des objectifs de développement durable.