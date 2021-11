Machrou Tounes appelle le président de la République à être un élément rassembleur et à éviter d’opposer les citoyens entre eux

Le mouvement Machrou Tounes a appelé le président Kais Saied à être un élément rassembleur et à éviter d’opposer les citoyens entre eux sur la base de l’allégeance à une personne ou l’adhésion à un projet bien précis.

Dans une déclaration rendue publique, mardi, à l’issue de la réunion, le week-end dernier, de son bureau politique, Machrou Tounes s’est dit « profondément préoccupé » par la déviation de la diplomatie tunisienne aux constantes sur lesquelles elle s’est fondée historiquement.

Le parti appelle, dans ce sens, le président de la République à éviter la politique des axes et l’impartialité négative et à se placer du côté des causes justes. Il s’agit aussi, a préconisé le parti, d’œuvrer à renforcer le positionnement de la Tunisie dans son environnement régional et international et à entretenir des relations d’amitié et de bon voisinage avec les pays frères et amis sur la base d’intérêts communs et de non ingérence dans les affaires intérieures des pays.

Dans un tout autre registre, Machrou Tounes a estimé que la lutte contre la corruption doit se faire d’une manière globale et non partielle, soulignant la nécessité d’accélérer le transfert des décisions de la Cour des comptes en lien avec le financement illégal des partis et des élections devant la justice et d’appliquer la loi à tous sans exception.

« La lutte contre la corruption ne doit pas être menée d’une manière populiste ou sous la formule de tribunaux d’inquisition qui font des pressions sur les magistrats et les citoyens. Cela doit se faire par le biais d’une justice exécutoire et équitable et à travers l’application stricte de la loi sans allégeance ou règlement de comptes », souligne le parti.

Machrou Tounes insiste également sur la nécessité de fixer un calendrier précis pour la période d’exception et des mesures contenues dans le décret présidentiel 117, appelant à la nécessité d’opter pour une approche participative afin de tracer les contours de la prochaine étape loin de toute forme de polarisation du pouvoir ou d’exclusion d’autrui sans argumentation juridique ou légale.