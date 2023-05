Mahdia : Plus de 32 mille pensionnaires dans les hôtels de la région depuis le début de 2023

Dans la période allant du 1er janvier au 20 mai 2023, le nombre de visiteurs ayant séjourné dans les unités hôtelières du gouvernorat de Mahdia, a dépassé les 32 mille personnes, soit une augmentation de 0,6% par rapport à la même période la saison dernière.

Au cours de la même période, le taux d’occupation a atteint 17,4% (plus de 118 mille nuitées), soit une augmentation d’environ 24,1%, tandis que le taux d’hébergement était de 3,7 nuitées, soit une évolution de l’ordre de 47,8%.

La plus grande part des nuitées passées a concerné la clientèle tunisienne locale avec 25,5 % du nombre total des pensionnaires, suivie des Allemands, avec environ 24,5 % et des Français représentant 16,9% de la clientèle.

Le gouvernorat de Mahdia compte 29 unités hôtelières qui emploient près de 4000 personnes, dans un secteur considéré comme étant un pilier de la vie économique dans la région.

- Publicité-