Mali : Nouvelle attaque terroriste ; au moins douze militaires tués

Au moins douze militaires maliens ont été tués dans une attaque dans le centre du Mali, près de la frontière burkinabé, a annoncé mardi l’armée dans un communiqué.

Quelques jours après la libération de l’otage Sophie Pétronin, une position militaire à Sokoura, dans le cercle de Bankass, « a fait l’objet d’une attaque terroriste » dans la nuit de lundi à mardi, a précisé l’armée, qui fait état d’un bilan provisoire de « 9 morts et des blessés » dans ses rangs. Un renfort dépêché sur les lieux a ensuite « été victime d’une attaque » combinant l’explosion d’un engin improvisé et une embuscade « au pont de Parou dans la même localité » mardi vers 8h30″, qui a fait « 3 morts, 10 blessés » et des disparus, selon le communiqué.